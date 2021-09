Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su 12.206 tamponi molecolari nel Lazio e 10.342 test antigenici per un totale di 22.548 test, si registrano 372 nuovi casi positivi (+18), 2 i decessi (-3), 466 i ricoverati (-15), 64 le terapie intensive (-1) e 828 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 160. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera.

*** Vaccini: oggi nel Lazio 8 milioni di somministrazioni totali, superato il 79% della popolazione over 12 vaccinato in doppia dose, entro 48 ore l'80%.

*** Pronto il Piano di monitoraggio nelle scuole, riguarderà circa 30mila studenti.

*** Frosinone: oggi sopralluogo per verifica della campagna vaccinale, eseguite oltre 550mila somministrazioni, vaccinati l'80% dei cittadini ciociari.

*** Accesso senza prenotazione: prosegue con successo l'adesione alla vaccinazione. È possibile accedere senza prenotazione con la tessera sanitaria.

***OPEN DAY OVER 12:

- Asl Roma 3: Back to School dal 1 al 14 settembre in vista della ripresa dell'anno scolastico, vaccinazioni per la fascia 12-18 anni e per il personale docente e quello scolastico. Per vaccinarsi si può effettuare la prenotazione sulle agende della Regione Lazio dal 1 al 14 settembre p.v. oppure ci si può recare senza alcuna prenotazione presso uno dei seguenti Punti di Somministrazione Vaccini anti Covid 19 della ASL ROMA 3: Centro anziani Via Cardano, orario 9 – 18; Polo Natatorio, orario 9 – 18; Lunga Sosta Fiumicino, orario 8 – 23.

- Asl Frosinone: dal 19 agosto dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

***OPEN DAY OVER 18:

- Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

***VACCINO ITINERANTE OVER 18:

Asl Roma 6: dal 6 al 12 settembre, dalle ore 9 alle ore 13. Necessaria la tessera sanitaria o il codice STP/ENI: 9 settembre Velletri – 10 settembre Anzio – 11 settembre Pomezia – 12 settembre Torvajanica

Asl Roma 1: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 79 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

***Nelle province si registrano 116 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 65 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso. Asl di Viterbo: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".