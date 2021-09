18 nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 431 tamponi. I negativizzati sono 30. Aumentano i ricoverati che salgono a 16.

La situazione nei Comuni

In provincia Anagni registra il maggior numero di nuovi casi con 3 positivi in più. Due ad Atina, Frosinone e Pontecorvo. Un positivo ad Alatri, Ausonia, Ceccano, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Torre Cajetani, Vallecorsa e Vallerotonda.

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria sono stati registrati 23 nuovi casi su 419 tamponi effettuati. Per un tasso di positività del 5,48%. Questa la mappa: 3 contagi ad Esperia, 2 a Cassino, 2 a Castrocielo, 2 a Ferentino, 2 a Frosinone, 2 a Piglio, 2 a Sant'Elia Fiumerapido. Quindi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Cervaro, Paliano, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Veroli. Ci sono stati pure 37 negativizzati, persone che cioè

hanno superato la malattia. Zero decessi.