Dai bambini del primo anno di asilo ai ragazzi delle superiori: tutti hanno portato lo zaino che li accompagnerà per l'intero l'anno scolastico. Gli studenti aquinati sono entrati nella basilica concattedrale dei Santi Costanzo Vescovo e Tommaso d'Aquino per ricevere la benedizione del Signore e affidarsi a Lui. L'anno scolastico sta per ricominciare e l'Azione Cattolica di Aquino, come ormai da qualche anno, ha invitato bambini, ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti a partecipare alla santa messa nella quale c'è stata la benedizione degli zainetti.

La messa concelebrata da don Andrea Pantone e dal parroco don Tommaso Del Sorbo, è stata una vera e propria festa ma anche un importante momento di preghiera e riflessione. I bambini hanno partecipato attivamente facendo la processione offertoriale, nella quale sono stati presentati gli oggetti che li accompagneranno durante l'anno scolastico: dai libri, agli zaini, matite e una sveglia.