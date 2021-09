«Voglio che i genitori dei piccoli pazienti che decideranno di affidarsi a noi, sappiano che mi troveranno sempre disponibile a fronteggiare qualunque emergenza. Non importa che ora o giorno della settimana siano. Se un bambino sta male, se un genitore è preoccupato, un vero medico ha il dovere etico e morale di esserci». A parlare è il dottor Italo Bruni, veterano della pediatria in provincia di Frosinone.

Ed è con questo spirito che il dottor Bruni ha deciso di mettere la sua decennale esperienza e le sue doti professionali e umane al servizio del Gruppo Ini.

A Città Bianca sta, infatti, per entrare a pieno regime il nuovo ambulatorio pediatrico del quale Bruni sarà responsabile.

«Abbiamo voluto credere in un progetto ambizioso – spiega – Quando mi è stato chiesto se volessi prestare servizio a Città Bianca ne sono stato onorato e non mi sono tirato indietro. L'ambulatorio pediatrico sarà al servizio dei piccoli pazienti del territorio, sarà al fianco dei loro genitori, offrendo diagnosi e cure ma anche tanta umanità. Perchè la pediatria, più di ogni altra branca della medicina, deve essere la medicina delle famiglie» sottolinea.

Bruni, pur essendo ormai in pensione da qualche anno, continua a seguire la sua "missione" con slancio, passione e dedizione. Lo si evince anche da come parla delle modalità di gestione dell'ambulatorio di pediatria che sta per nascere nella struttura di Veroli: «Se si prende in cura un paziente, ancor più quando si tratta di bambini, non ci si può limitare alla sola visita.

I pazienti e i loro genitori vanno adeguatamente seguiti e guidati anche una volta tornati a casa - dice -Se rivedrò un paziente a distanza di un mese dalla visita, mi devo assicurare che una madre o un padre sappiano che in quei 30 giorni potranno sempre contattarmi per qualunque problematica. Così come potranno contattare tutti gli altri specialisti della struttura».

Parla di specialisti, il dottor Bruni, perché l'ambulatorio pediatrico di Città Bianca sarà un ambulatorio multidisciplinare che potrà avvalersi del supporto di tutti gli esperti della struttura come lui stesso sottolinea: «La medicina deve garantire ai pazienti un approccio multidisciplinare. Ed è quello che faremo con i nostri pazienti. Se un bambino ha un disturbo, di qualunque natura esso sia, può derivare da più problematiche ed è quindi necessario che ognuna di queste venga adeguatamente valutata da un esperto».

Non ci sarà bisogno, dunque, di spostarsi da una struttura all'altra per consultare più specialisti. Tutto il percorso, dalla diagnosi alla cura, potrà essere costantemente monitorato nel nascente ambulatorio di Città Bianca. E, in linea con il modus operandi del Gruppo Ini, a supporto del territorio, si partirà con una campagna di screening nelle scuole come spiega il dottor Bruni: «Inizieremo con screening mirati a valutare le problematiche respiratorie nei ragazzi delle scuole medie. Sono sempre di più quelli che hanno problematiche o patologie di questa natura e fare prevenzione è molto importante – dice – Anche una banale tosse, se non adeguatamente curata, nel tempo può dare disturbi più seri. Per questo un'indagine diagnostica per valutare le cause di problematiche respiratorie nei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni di età può aiutare a prevenire l'insorgenza di patologie future».

La mission è chiara. I piccoli pazienti del territorio potranno essere seguiti dagli esperti di Città Bianca con il vantaggio di avere a disposizione un ambulatorio multidisciplinare all'avanguardia in grado di garantire visite in tempi brevi. «E soprattutto – conclude il dottor Bruni – nessuno di loro sarà mai lasciato solo nel percorso verso la guarigione».