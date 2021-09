Manutenzione in strade, scuole e nel verde pubblico, il Comune di Cassino continua a lavorare. Il programma che nei giorni scorsi ha assicurato una serie di interventi di regolazione del verde, nelle aiuole degli istituti scolastici e il rifacimento del manto stradale su arterie principali e secondarie: da S. Angelo a Caira, a San Pasquale, passando per via Casilina, via Vaglie, Collecedro ed il centro città, le squadre dell'ufficio manutenzione hanno portato a termine uno degli step del programma, che proseguirà in altre zone di Cassino.

Il consigliere comunale Edilio Terranova ha tenuto a sottolineare anche l'attenzione riservata al popoloso quartiere di San Bartolomeo. In particolar modo per quanto riguarda «l'intervento realizzato nel parcheggio di via Pertini, di fatto un'area di sosta degli scuolabus utilizzata quotidianamente dalle famiglie e soprattutto dai nostri bambini». Con il rifacimento della sede ora finalmente l'area è davvero più sicura.

«Altri interventi importanti ha annotato Terranova hanno riguardato la stesura d'asfalto nell'area antistante l'ufficio postale di via Selvotta, nel primo tratto di via Vaglie e nei pressi delle Residenze, a ridosso dell'incrocio con via Casilina Sud. In quest'ultimo punto le precipitazioni avevano reso impraticabile la carreggiata, su cui comunque l'amministrazione era intervenuta tempestivamente, salvo poi, nei giorni scorsi, portare a compimento un intervento più radicale.

Notevole e soprattutto atteso è stato il lavoro svolto nei pressi della rotatoria situata all'ingresso del centro commerciale Panorama. Di fatto la porta sud della nostra città, che oggi, finalmente, è più sicura e più bella.

Per quanto realizzato in questi giorni, non posso dunque non sottolineare la professionalità e la serietà mostrata dalla ditta Pistilli costruzioni e dall'area tecnica guidata dall'ingegner Mario Lastoria, che in breve tempo è riuscito a realizzare interventi importanti, attesi dai nostri concittadini»