Una nuova raccolta sangue quella dell'Avis ceccanese che infrange la barriera delle 300 sacche raccolte da inizio anno. Un risultato importante, che assume un valore quasi doppio se inserito in un periodo nel quale i volontari avrebbero avuto tanti deterrenti per non uscire di casa e andare a donare il proprio sangue. Non è stato, fortunatamente, questo il caso di Ceccano.

«Una mattinata intensa dice con soddisfazione Daniele Panella, presidente della sezione Avis nella quale abbiamo accolto 24 donatori, di cui ben 22 idonei e 8 al loro "battesimo".

Bellissima e importante risposta alle continue richieste per l'emergenza sangue di questo ultimo periodo. Risposta confermata anche dalle prenotazioni già completate per la prossima donazione del 26 settembre e le 11 adesioni a quella del 10 ottobre. Grazie a tutti coloro che dimostrano con i fatti l'amore per gli altri. Da inizio anno, abbiamo già raggiunto le 320 sacche e ben 84 nuovi donatori. Proprio a loro voglio rivolgere un grazie speciale, abbiamo bisogno di voi e dei vostri amici, che vi invito a coinvolgere e avvicinare alla donazione di sangue. Purtroppo, aumentano le persone che necessitano di trasfusioni e per aiutarli dobbiamo essere sempre di più; non possiamo ignorarli, come potremmo vivere sereni?»

Quindi Panella conclude: «Non ci comporta nessun sacrificio, anzi beneficiamo di una gioia e di un grazie dal valore inestimabile. Aspetto i volontari sempre più numerosi. Chi volesse aderire per il 10 ottobre, potrà prenotarsi al 328-7854848».