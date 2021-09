Siringhe usate, sporche di sangue, abbandonate per terra. Questa è la scena che martedì mattina si è parata davanti agli occhi di una esercente commerciale mentre stava per tirare su la serranda della sua attività, in pieno centro. Una scena vergognosa, cruda testimonianza della deriva sociale che affligge il nostro tempo.

Forte l'indignazione tra i residenti della zona, una traversa di corso Volsci, tutti solidali con la titolare del negozio.

Unanime la richiesta di maggiori controlli specialmente nelle ore notturne. Ci si augura che le telecamere private collocate in centro possano fornire indicazioni utili a individuare gli autori del gesto.

"Scatti che fanno male". Questo uno dei commenti postati ieri sui canali social da parte di chi è stufo di vedere scene simili nel centro storico della città e invoca un drastico cambiamento di rotta.