Chiede e ottiene un permesso per una serata musicale, ma l'evento si trasforma in serata danzante violando le prescrizioni Covid e per questo la polizia lo denuncia. Come accertato dai poliziotti l'uomo aveva chiesto ed ottenuto dal comune di Fiuggi un permesso per il solo intrattenimento musicale, mentre le risultanze video - fotografiche, acquisite dagli investigatori, hanno fatto emergere che gli avventori del locale, dopo la mezzanotte di una serata di fine agosto, dai tavolini che inizialmente occupavano, si sono spostati davanti la consolle del dj iniziando a ballare.

Si è creato così un assembramento di numerose persone, prive dei prescritti dispositivi di protezione personale. Gli agenti venuti in possesso delle foto dopo le indagini lo hanno denunciato.