L'inizio dell'anno scolastico ad Amaseno è avvenuto nel segno della sicurezza e della serenità. Troppi i casi di Covid-19 riscontrati nei giorni scorsi in paese, anche tra alcuni ragazzi, con la variante delta in agguato e sempre più minacciosa. Così, per l'intera giornata di ieri si è deciso di effettuare i tamponi rapidi e salivari a tutti gli studenti del territorio. Una iniziativa realizzata, però, dai genitori che si sono organizzati velocemente sui loro gruppi social, trovando sanitari e volontari disponibili. Non ci sarebbe stato il tempo tecnico per organizzare la giornata attraverso i canali ufficiali e così si è pensato di andare avanti lo stesso, in proprio.

«L'iniziativa di effettuare i tamponi ai ragazzi delle scuole di Amaseno - ha commentato il sindaco Antonio Como sulla sua pagina Facebook - nasce dall'impulso dato dal sottoscritto nei giorni scorsi (sabato) ad alcuni genitori e alcuni rappresentanti del consiglio di istituto, ai quali va il mio ringraziamento per essersi attivati subito sui vari gruppi scuola, raccogliendo il mio invito e organizzando lo screening con il supporto della farmacia De Luca, dei dottori Sacchetti e Boni, ma anche con il sostegno dell'Amministrazione comunale e con i volontari del Servizio civile.

Un'altra iniziativa lodevole, con tanti giovani che si sono sottoposti al tampone e che si aggiunge a quelle già organizzate con la Asl e l'Istituto Comprensivo di Amaseno nei mesi scorsi, come la doppia giornata vaccinale con il camper della Asl di Frosinone: oltre 100 vaccini inoculati, lo screening presso tutte le scuole di Amaseno: poco meno di 300 tamponi e lo screening di tutta la comunità indiana residente: oltre 120 tamponi». Infine, il sindaco coglie l'occasione per augurare a tutti i ragazzi un buon anno scolastico.