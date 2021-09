«Minacce ad un incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato su edifici destinati ad uso pubblico», queste le accuse per un 48enne che lunedì si era recato al Cup del San Benedetto per chiedere informazioni. Infatti, ad un'impiegata ha chiesto come poter fare per il rilascio della propria tessera sanitaria.

L'addetta ha risposto che era competenza di un altro ufficio e a questo punto l'uomo, preso da uno scatto d'ira, ha prima minacciato la donna e poi ha iniziato a distruggere il pannello in plexiglass di protezione anticovid-19 anteposto alla postazione di lavoro. Gli impiegati presenti, per difendersi dall'uomo, che nel frattempo stava cercando di scavalcare il bancone interposto tra gli impiegati ed il pubblico, sono fuggiti all'esterno e quando sono giunti i carabinieri lo hanno bloccato e denunciato.