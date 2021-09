Chi vende beni e servizi sul web può acquisire clienti intercettando la domanda consapevole dell'utente.

Di cosa stiamo parlando? Delle persone che avvertono un problema o una mancanza e si attivano per trovare soluzioni, cercando specifici prodotti o servizi su internet.

Tramite la SEM, ossia l'insieme delle attività di web marketing volte ad aumentare la visibilità e la tracciabilità di un sito sui motori di ricerca, è possibile soddisfare proprio questo tipo di domanda. Per aumentare il fatturato di un'azienda, quindi, non basta curare il proprio prodotto o servizio, bisogna anche risaltare agli occhi dei potenziali clienti prima di chiunque altro, altrimenti poco conterà essere effettivamente il migliore, i clienti non ti conosceranno mai.

Per questo motivo diventa necessario affidarsi ad un consulente specifico che sappia come renderti visibile ai potenziali clienti che sono interessati all'attività che svolgi. Un consulente Ads certificato è colui che si occupa di tutto ciò che riguarda le campagne di Google Ads, adattandole ai continui cambiamenti sviluppati dalla piattaforma Google.

«Io, tramite Google Ads, mi occupo proprio di questo.

Google Ads è una piattaforma di pubblicità volta, tra le tante tipologie di campagne, anche all'inserimento di annunci a pagamento nelle SERP (Search Engine Results Page) di Google. Queste pubblicità sono solitamente piazzate in punti diversi all'interno della lista dei risultati, a seconda del targeting degli annunci, e vanno a sommarsi con i normali risultati organici derivati dalla SEO. Questo, però, non vuol dire che basta pagare per posizionarsi al primo posto nei risultati di ricerca; infatti, è vero che pagandoci sono maggiori possibilità di apparire al primo posto, ma "la moneta" non è l'unico fattore» spiega Erasmo Vannicola, Consulente Google Ads di DigitalUp, la Web Agency di Romeo Ausoni.

Quest'ultima affermazione è giustificata dal fatto che Google non si limita a valutare il budget disposto per la campagna, ma ne valuta anche la composizione e la qualità, attraverso l'assegnazione di un punteggio.

Qui entra in gioco il Consulente Google Ads, che punta a far salire il punteggio delle campagne, andando a diminuire il budget speso ed ottimizzare tasso di conversione ed il ROI (Ritorno sull'investimento).

Lavorativamente parlando, il Google Ads Specialist è una figura fondamentale al giorno d'oggi nell'economia di un'azienda. Chi si muove tramite l'online necessità di questi professionisti per abbassare i costi di acquisizione contatti ed ottenere nuovi clienti tramite campagne pubblicitarie.

Le opportunità sono davvero infinite, anche sotto il punto di vista lavorativo, e le prospettive di carriera sono più che rosee. Proprio per questo, anche un corso SEM base rappresenta un buon punto di partenza per entrare in contatto con questo mondo. Ogni prodotto che viene venduto, quindi richiesto e ricercato dalle persone, può essere spinto maggiormente tramite Google Ads.

Per questo motivo le web agency e le aziende, sempre più strutturate per la vendita online tramite i loro e-commerce, cercheranno sempre figure professionali come questa. Il Google Ads Specialist, dunque, è un consulente che ha il compito di aiutare aziende e professionisti a raggiungere i loro obiettivi attraverso Google Ads.

In principio c'è la necessità di definire chiaramente gli obiettivi, senza questi una campagna Google Ads non è più di semplice traffico inviato ad un sito che può avere costi molto elevati senza garantire un risultato.

Una volta delineati gli obiettivi, e scelta la tipologia di campagna ideale, la strategia viene messa in atto.

Spesso aziende che gestiscono campagne Google Ads mostrano la necessità di ottimizzare gli investimenti, quindi si tratta anche di ridurre i costi, oltre che aumentare le vendite.

La specialità di un Google Ads Specialist deve essere proprio quella di ridurre i costi per i propri clienti, incrementando il traffico pubblicitario tramite i canali, i messaggi e le parole chiave giuste. Questa figura lavorativa, come detto, è sempre più ricercata dalle aziende. Imprenditori e professionisti con il passare degli anni hanno capito che bisogna essere altamente visibili, altrimenti ogni sforzo per migliorare il prodotto o servizio fornito risulterà vano.

Quando viene chiamato in causa, il Google Ads Specialist ha il compito di: analizzare il mercato, scegliere la migliore strategia di campagne, ottimizzare campagne esistenti per aumentare conversioni e diminuire i costi. Trascurare anche il più piccolo di questi aspetti vuol dire pagare cifre spesso molto alte per un pubblico fuori target, annunci incompleti, scarso tracciamento delle conversioni e tanti altri lati negativi che porteranno sempre sulla stessa strada: perdita di capitali. DigitalUp si occupa della creazione, gestione e ottimizzazione delle campagne Google Ads per i propri clienti.

«Grazie a studio ed esperienza - commenta Erasmo Vannicola - strutturiamo una strategia perfetta a seconda del mercato di riferimento, questo fa sì che i risultati siano sempre migliori e, soprattutto, soddisfacenti per i nostri clienti».