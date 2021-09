Un commerciante di Formia di 67anni, Bruno Lucciola, è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'A16 Napoli-Bari tra Gottaminarda e Vallata nel territorio del comune di Flumeri.

L'uomo era in sella alla sua moto, quando - molto probabilmente per un malore - è uscito improvvisamente fuori strada terminando la sua corsa contro la barriera new jersey senza il coinvolgimento di altri mezzi in transito.

Inutili i soccorsi: il 67enne è morto sul colpo. Viaggiava insieme alla moglie di 60 anni, quest'ultima rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Non è in pericolo di vita.