Un tragico incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 18 su via Migliara 51 nel Comune di Pontinia. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni, Valerio Scardella che stava transitando alla guida di uno scooter Aprilia 50. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il giovane, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del ciclomotore dopo avere superato un incrocio finendo sulla recinzione di un'abitazione.

Un impatto molto violento, purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Terracina coordinati dal comandante Giuliano Trillò che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. Una tragedia purtroppo che ha gettato nel lutto la comunità di Pontinia stretta attorno ai familiari del ragazzo.