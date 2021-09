La convocazione non è ancora arrivata. Era attesa per ieri, ma molto dipende dal reperimento dei cosiddetti semiconduttori, per questo la dirigenza di Fca Cassino Plant non ha ancora convocato i sindacati per annunciare le date degli stop.

Probabilmente già oggi, o certamente in settimana, si conoscerà nel dettaglio il calendario lavorativo. Non si prevede nulla di buono per lo stabilimento di Cassino: si teme uno stop di circa dieci giorni nel corso di questo mese.

E la crisi, dettata anche dalla flessione delle vendite Alfa sul mercato italiano ed europeo, potrebbe proseguire anche nei mesi a venire. La speranza è riposta in Grecale: il Suv della Maserati dovrebbe essere sul mercato nel primo trimestre del 2022 quindi, già da dicembre inizierà la produzione in serie.

Ma alcuni sindacati già mostrano scetticismo: «Sarà solo un palliativo, dopo pochi mesi saremo a fare i conti con gli ammortizzatori se non si interverrà con un serio piano sul settore dell'automotive».