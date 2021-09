Giovedì si torna in aula per il processo per l'omicidio di Willy Monteiro ma l'attenzione nazionale su questa triste vicenda di cronaca, ad un anno esatto dalla tragedia, non si ferma. E così a ricordare la dolorosa ricorrenza sono esponenti politici di tutti i partiti.

A commentare il dramma è il segretario nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. «È già trascorso un anno dalla tragica morte del giovane Willy Monteiro. Willy aveva solo ventun anni quando, il 6 settembre di un anno fa, decise di correre in aiuto di un amico per salvarlo dai suoi carnefici, proprio come fanno gli eroi nei film: difendere e aiutare i buoni e i più deboli dai cattivi», ricorda la Meloni con un post sulla sua pagina Fb.

«Purtroppo quello non era un film e non c'è stato alcun lieto fine. Willy è rimasto ucciso e il suo sorriso si è spento per sempre. I mesi trascorsi non hanno cancellato quella terribile notte. A un anno dalla sua scomparsa non vogliamo dimenticare un giovane coraggioso e altruista: i buoni esempi vanno tramandati perché il mondo ha bisogno di persone come lui, che non si voltano dall'altra parte e aiutano chi ha bisogno».

Sull'omicidio interviene anche Eleonora Mattia, presidente della IX commissione al consiglio regionale del Lazio. «Quella della drammatica scomparsa di Willy un sorriso buono e generoso, un ragazzo strappato alla vita e al futuro a soli ventun anni senza un perché è una ferita ancora aperta per tutta la comunità, in particolare di Paliano e Colleferro».

«Come Regione Lazio siamo al lavoro per la realizzazione di una grande piazza bianca (nei pressi del luogo della sua uccisione, a Colleferro ed un premio in sua memoria destinato a tutte le scuole del Lazio) -continua Mattia, promotrice delle due iniziative - per far sì che il suo sacrificio non sia vano e che il dolore, immenso, della sua perdita si trasformi in riscatto tramite l'educazione al rispetto e alla non violenza a partire dai ragazzi e dalle ragazze».

Tra le altre iniziative è atteso il bando nazionale per la progettazione e la creazione di un'opera che sarà collocata nel Parco di Paliano intitolato alla memoria di Willy. «L'impegno è massimo - conclude Mattia - a partire dalla costruzione di spazi nelle nostre città, come la piazza dedicata a Willy, dedicati ai giovani in cui si possano coltivare talenti e costruire i cittadini e le cittadine del domani. Non dimenticheremo mai il sacrificio di Willy, eroe buono, la sua memoria resterà intonsa e avrà la giustizia che merita».