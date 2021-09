Incidente a Frosinone, in via Mascagni. Alle 8.30 circa, vicino la stazione, una Fiat Cinquecento si è scontrata con una scooter guidato da un giovane per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, rimasto a terra in seguito al sinistro. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorsi del 118 e la polizia locale per i rilievi. Il conducente del ciclomotore è stato trasferito presso l'ospedale "Spaziani" del capoluogo. Traffico congestionato.