«Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione di un'area fitness all'aperto lungo la via pedemontana in prossimità della chiesa di San Pietro a Supino». Ad annunciarlo è il sindaco Gianfranco Barletta.

«I lavori seguiti dall'assessore ai lavori pubblici Pomponi e finanziati dalla Regione Lazio prevedono la delimitazione di un tratto di banchina della strada e la sistemazione di alcuni attrezzi per fare attività fisica all'aperto, l'allungamento della pubblica illuminazione e un sistema di videosorveglianza. In attesa dell'avvio dei lavori per la messa in sicurezza di diverse strade del paese, ormai prossimo, un'altra opera vede la luce grazie alla mia amministrazione. Supino continua a cambiare».

Soddisfazione espressa dunque dal primo cittadino uscente, e tra i candidati alle prossime amministrative del 3 e del 4 ottobre con la lista "Noi Supino". Nei prossimi giorni il sindaco uscente illustrerà i punti salienti del programma elettorale. Con lui in lista Giovanni Pomponi, Anna Iacobucci, Simona Peruzzi, Francesca Schietroma, Ermano Agostini, Stefano Bompiani, Antonio Giacinto Boni, Massimo Cerilli, Dario De Santis, Beniamino Iacobucci, Cataldo Ippoliti, Mario Agostini.