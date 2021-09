Non solo motori, auto d'epoca, esposizioni, ma anche la possibilità di gustare prodotti tipici, tra cui l'oro verde, l'olio che nel borgo di Boville Ernica è rinomato. E tra coloro che hanno puntato a valorizzare la bontà dell'olio e soprattutto a illustrare ai partecipanti anche quanto lavoro, impegno, dedizione, attenzione, c'è dietro a quel prodotto prezioso, è stato il circolo Legambiente Lamasena, sempre in prima linea anche per promuovere il territorio e quantiportano in alto il nome della Ciociaria anche fuori regione.

L'occasione è stata quella di domenica scorsa a Boville Ernica, dove ha fatto tappa il tour italiano "Ruote nella storia" con l'esposizione di auto storiche lungo il centro e in piazza Sant'Angelo. Tour partito da Frosinone, ha raggiunto Boville Ernica, passando per Casamari. La kermesse nazionale di Aci Storico, il club creato nel 2013 dall'Automobile Club D'Italia. Circa 30 equipaggi grazie all'attivismo degli organizzatori, in primis l'Automobile Club Frosinone, assieme alla Asd Scuola Guida Sicura, il Club MAC Valle del Liri affiliato Aci Storico e l'Associazione AUGF, con il patrocinio del comune di Boville Ernica e di Frosinone.

In contemporanea si è svolta una mostra estemporanea di artisti e l'esposizione di banchi di prodotti tipici e artigianali. All'interno di tale contesto, il circolo Legambiente Lamasena ha ritagliato un proprio spazio espositivo per parlare di territorio e della valorizzazione dell'olio evo con la possibilità di degustarne vari tipi. La Pro Loco ha curato le visite guidate all'Angelo di Giotto (e non solo) con la possibilità di visitare anche il vicino museo dell'olio nella sede storica dell'azienda agricola Antonio Genovesi.