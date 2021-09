Dai ragazzi di Gioventù Nazionale arriva una bella iniziativa di solidarietà. Per la giornata di domani, infatti, i tesserati del movimento giovanile di Fratelli d'Italia hanno organizzato una raccolta di materiale scolastico, con cui aiutare anche i ragazzi meno fortunati per un felice e spensierato ritorno tra i banchi. Proprio dalle scuole, infatti, passa molta della normalità perduta a causa del Covid e una operazione di questo tipo marcia nella direzione dei meno fortunati.

Lo "Zaino solidale", nome dell'iniziativa, si terrà domani 8 settembre, dalle 16 alle 18, presso "Il Covo", la sede di Gn, in via Giacomo Matteotti. Chiunque volesse contribuire con una donazione di materiale didattico e prodotti di cancelleria, o chiunque avesse bisogno di aiuto, può contattare i volontari al numero 329-7224613. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che sentissero il bisogno di contribuire e a chiunque ne avesse necessità.

«Come da tradizione - scrivono in un post i ragazzi di Gioventù Nazionale - anche quest'anno a Ceccano ci impegneremo per lo "Zaino solidale", a pochi giorni dalla ripresa dell'attività scolastica. Raccoglieremo materiale didattico nuovo e usato, prodotti di cancelleria, zaini, grembiuli e altro. Tutto verrà donato ai ragazzi più bisognosi. Quest'anno saremo lieti di raccogliere le donazioni all'interno de "Il Covo", la nostra sezione politica, il giorno mercoledì 8 settembre, dalle ore 16 alle 18. Se qualcuno non riuscisse a consegnare, basterà chiamare il numero all'interno della locandina per far ritirare la gentile donazione da uno dei nostri militanti».