Le conseguenze della pandemia non si sono riflesse soltanto sui settori che operano più alla luce del sole della nostra società. Commercio, grandi eventi, cultura e altri ancora sono i comparti che più hanno risentito delle opportunità mancate. Ma tra le fasce della popolazione che hanno sofferto, di cui si parla meno, ci sono sicuramente i giovani. Anche a Ceccano i ragazzi abituati a uno stile di vita più aperto e pieno di stimoli hanno dovuto fare i conti con la nuova normalità imposta dalla pandemia. È anche compito delle Amministrazioni comunali fornire ai ragazzi una via di uscita da questo momento di crisi.

Sull'argomento è intervenuto Daniele Massa, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili. La delega alle politiche giovanili l'ha ottenuta proprio in tempo di Covid. Pertanto gli chiediamo che cosa ha fatto l'Amministrazione per i ragazzi che hanno partecipato a poche iniziative di al di fuori da quelle scolastiche.

«È stato, e in parte lo è tuttora, un momento davvero difficile - ci ha risposto Massa - I più giovani sono forse quelli più colpiti dalla crisi legata alla pandemia sotto l'aspetto sociale ed economico ed essere delegato alle Politiche giovanili in questo contesto aumenta sicuramente le responsabilità. Non poco tempo fa Fratelli d'Italia si è attestato come primo partito tra i giovani e questo risultato dipende anche dall'azione sui territori di dirigenti, militanti e amministratori. Da qui a breve, per i ragazzi ceccanesi ci saranno altre novità alle quali sto lavorando».

Dall'Amministrazione Caligiore, su proposta dello stesso Massa, è arrivato l'importante progetto del Consiglio dei giovani, che ha ottenuto subito il successo per l'opportunità di coinvolgere nella vita amministrativa tanti ragazzi.

Il Consiglio dei giovani è un discorso avviato per avvicinare i ragazzi alla vita politica, come procedono i lavori?

«Siamo in dirittura d'arrivo. Come è noto, abbiamo modificato lo Statuto civico con delibere di Consiglio comunale e subito dopo abbiamo approvato il regolamento. Il prossimo passo sarà quello di indire l'elezione dell'assemblea giovanile».