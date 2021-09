Manutenzione nelle scuole, gli interventi previsti sono stati completati. L'assessore Floriano Bertoni assicura che sono stati ultimati i lavori di pulizia delle aree circostanti gli edifici scolastici, mentre la l'assessore alla Cultura Anna Celani garantisce che i servizi mensa e trasporto sono stati già predisposti sulla base delle necessità degli utenti.

«L'erba alta e la vegetazione che circondavano le scuole sono state tagliate, sono state pulite le aree e risistemati gli spazi che perimetrano i plessi sul territorio comunale - assicura l'assessore Floriano Bertoni - Colgo inoltre l'occasione per chiarire al consigliere Castaldi, che la scorsa settimana ha parlato di rami pericolanti presso la scuola di Chiusa Grande, che in realtà la transenna è stata sistemata in prossimità dell'albero per segnalare la presenza di un tubo che dovrà essere interrato ad opera dell'Acea.

Un intervento che verrà effettuato quanto prima. Dunque, non ci sono pericoli in prossimità del plesso la cui area circostante, come le altre, è stata ripulita. Abbiamo pianificato gli interventi a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico - conclude Bertoni - per garantire la dovuta pulizia in coincidenza con la riapertura dei nostri istituti».

L'assessore Celani aggiunge: «I servizi mensa e trasporto scolastico sono pronti a partire. Il 13 settembre, i fornelli delle cucine delle scuole cepranesi saranno in funzione, pronti a garantire cibi caldi agli alunni. Presso lo Scalo e Colle Tassetano si cucinerà direttamente in sede. Invece, nel plesso delle Fornaci si lavorerà per garantire i pasti a tutte le altre scuole site sul territorio comunale.

Quindi, siamo pronti per avviare regolarmente le attività didattiche e i servizi annessi», assicura l'assessore alla Cultura. Il nuovo anno scolastico, pertanto, inizia in presenza, la didattica a distanza è stata abolita e le scuole si stanno organizzando per garantire lezioni in sicurezza, distanziamenti, areazione delle aule, dispositivi di igienizzazione. I protocolli sono definiti e tutti gli istituti del territorio si preparano per affrontare un nuovo anno di lezioni in presenza.