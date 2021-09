Un incubo per una coppia di anziani di Frosinone. Accusato di maltrattamenti in famiglia il figlio di 55 anni. Hanno sperato fino all'ultimo che il figlio cambiasse atteggiamento, che la smettesse con le continue aggressioni, con le minacce, ma non è stato così. Sono stati costretti, quindi a denunciarlo. Nei guai è finito un cinquantacinquenne di Frosinone che dovrà comparire davanti al giudice. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 27 ottobre.

I fatti

Lei 78 anni, lui 81, moglie e marito, da gennaio dello scorso anno, fino a poche settimane fa, sono stati presi di mira dal figlio. Il frusinate ha iniziato ad assumere un comportamento tale da rendere impossibile la vita ai genitori, facendo vivere la coppia nel terrore. "Vi ammazzo a tutti e due se continuate a rompere".

Questa una delle frasi, stando alle accuse, rivolte ai genitori per minacciarli. Ed ancora insulti, offese.

A giugno 2020 l'aggressione al padre.

L'aggressione

Durante una delle liti ha scaraventato a terra l'ottantunenne. Lo ha colpito con calci sul volto, tanto che l'anziano ha dovuto fare ricorso alle cure dei dottori per le ferite riportate. La prognosi è stata di trenta giorni. Continui, dunque, gli atti violenti che hanno procurato tante sofferenze, privazioni ed umiliazioni alla coppia. Atti incompatibili con normali condizioni di vita.

Per il cinquantacinquenne è, quindi, scattata l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.

Genitori che si sono affidati all'avvocato Antonio Ceccani. L'udienza preliminare è stata fissata, come detto, al prossimo 27 ottobre nel tribunale di Frosinone.