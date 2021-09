La variante delta soppianta tutte le altre. In Ciociaria è al 100%. Lo dice l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità "Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia". Ieri, intanto, si sono contati 6 positivi, come due lunedì fa, e l'incidenza ogni100.000abitanti per sette giorni è scesa sotto quota trenta per la prima volta dal 27 luglio. Il tasso di positività cala al 2,43%, il più basso dal 17 agosto.

Lo studio dell'Iss

Se fino al 16 luglio scorso in provincia di Frosinone oltre alla variante delta (l'indiana) erano presenti anche la alfa (l'inglese) e la gamma (la brasiliana), dal 17 luglio al 30 agosto il quadro è mutato completamente: i tamponi sequenziati hanno dato tutti lo stesso risultato, ovvero la variante delta. La Ciociaria è tra le 95 province dove è stato riscontrato almeno un caso di infezione da Covid di questo tipo. Peraltro, va detto che al 16 luglio erano 99 (e c'era sempre Frosinone).

La variante gamma attualmente è attestata in 16 province (ma non in Ciociaria) contro le 61 del periodo 2 giugno-16 luglio (in questo caso c'era Frosinone). La variante alfa, invece, è presente in 48 province, ma non nel Frusinate. Dal 2 giugno al 16 luglio, all'opposto, era documentata in 95 realtà, tra cui la provincia di Frosinone. Per quanto riguarda la variante beta, ovvero la sudafricana, è ora presente in 3 province, mentre fino al 16 luglio lo era in 12. In nessuno dei due casi è stata trovata nel Lazio.

La giornata

Sono 6 i nuovi casi di Covid in provincia di Frosinone.

Di questi 2 sono ad Alatri ed il resto tra Amaseno, Anagni, Pofi e Torrice, tutti con 1. La settimana si è aperta con 7 contagi in meno rispetto a lunedì scorso, ma sono gli stesi di lunedì A settembre 124 positivi a una media di 20,66 Frosinone e Cassino a quota 20 23 agosto. Finora a settembre si contano 124 casi a 20,66 di media. Dallo scorso agosto a oggi il mese che ha avuto meno contagi è stato proprio agosto 2020 con 159, quindi giugno 2021 con 189 e settembre 2020 con 223. Tutti gli altri hanno avuto dai 384 casi dello scorso luglio ai 6.588 di novembre 2020. A livello provinciale, a settembre ci sono stati 20 casi a Cassino e a Frosinone, 11 ad Anagni, 8 ad Alatri, 6 a Roccasecca e Veroli. Ad agosto sono stati 107 a Cassino, 104 a Frosinone, 57 ad Alatri, 53 a Ceccano e 44 ad Aquino e Pontecorvo. A luglio 55 casi a Frosinone, 40 a Ceccano, 35 a Ferentino, 17 ad Alatri e 16 a Cassino.

A giugno 22 casi ad Alatri, 21 a Sora, 19 a Frosinone, 18 a Monte San Giovanni Campano e 11 a Cassino.

I guariti

Rispetto al 3 settembre si contano due ricoverati in più, da 9 a 11. I negativizzati di ieri, invece, sono stati 16.

Lunedì scorso erano 25, domenica 23 e la settimana si è chiusa con 253 contro i 300 di quella precedente. I guariti di settembre sono 193.

I tamponi

Come ogni lunedì si registra un numero inferiore di test, 246 contro i 367 di domenica e i 291di lunedì scorso.

La passata settimana è stata archiviata a 2.869 tamponi, in lieve calo rispetto ai 3.001 della precedente che, pure, era risultata in crescendo rispetto ai 2.989 di quella prima ancora. Le prime due di agosto si erano attestate sui 3.300.