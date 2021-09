Un uomo di 68 anni è morto ieri pomeriggio a Torvaianica a causa di un malore. Stava cercando insieme ad altre persone una bambina che si era persa quando, davanti a una pizzeria, si è sentito male e si è accasciato a terra. Inutile ogni soccorso da parte degli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto non appena è stato dato l'allarme. I sanitari hanno provato a rianimare il 68enne, ma senza successo. Dopo alcuni tentativi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una vera e propria tragedia quella che ha colto il 68enne, residente a Fiano Romano e arrivato a Torvaianica la mattina per passare una giornata al mare insieme agli amici. Ma quella che doveva essere una domenica piacevole e diversa dalle altre si è trasformata in un incubo. L'uomo si era subito prodigato non appena aveva sentito della bimba scomparsa e non aveva esitato un attimo a gettarsi nelle ricerche, per aiutarla a ricongiungersi con i genitori. Poco dopo, il malore che non gli ha lasciato scampo e che lo ha portato ad accasciarsi davanti a tutti i presenti, che nulla hanno potuto fare per aiutarlo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Torvaianica, già presenti per la ricerca della piccola, e i militari della Capitaneria di porto. La salma del 68enne è stata trasferita al cimitero di Pomezia per poi essere consegnata ai familiari, che potranno organizzare così le esequie. Non è stata disposta l'autopsia sul corpo dato che si è trattato di un malore. La bambina, invece, è stata ritrovata poco dopo: si era allontanata dai genitori e si era persa, ma ha potuto riabbracciarli poco dopo.