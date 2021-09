Sei nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 246 tamponi. Come accade ogni lunedì, il dato sui contagi risente del minor numero di tamponi eseguito la domenica. I negativizzati sono 16, mentre i ricoverati 11. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

Sei nuovi casi di oggi, due si registrano ad Alatri. Un nuovo positivo ad Amaseno, Anagni, Pofi e Torrice.

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria sono stati registrati 23 casi positivi su 367 tamponi. Il tasso di positività è del 6,26%. Questa la mappa dei contagi: 4 ad Anagni, 3 ad Amaseno, 3 a Frosinone, 2 a Cassino, 2 a Castelliri. Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Alatri, Aquino, Piglio, Ripi, Roccasecca, Sora, Strangolagalli, Vallerotonda, Veroli.

Ci sono stati pure 23 negativizzati, persone che cioè sono guarite dalla malattia. E nessun decesso.