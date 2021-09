C'è ancora tempo per dare il proprio sostegno al referendum sull'eutanasia legale. La raccolta firme attivata in tutta Italia prosegue. Il numero minimo di sottoscrizioni è stato già raggiunto, ma i promotori puntano a raccoglierne molte di più per evitare che possano sorgere problemi.

Per questo motivo in questi ultimi giorni si punta a incrementare quanto più possibile la sottoscrizione da parte dei cittadini. Proprio per questo motivo il sindaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle ha voluto ricordare: «Prosegue la raccolta firme del referendum eutanasia legale. Ricordo ai cittadini interessati che possono sottoscrivere la richiesta di referendum abrogativo presso il nostro Comune fino al 15 settembre».

Chi è interessato dovrà semplicemente recarsi presso gli uffici del Comune e sottoscrivere il referendum.