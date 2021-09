«Da anni è una zona nel completo abbandono e per questo l'area delle Fraschette dove abitano moltissime famiglie è ora che torni ad avere servizi essenziali», inizia così la dura nota di Dario Ceci, candidato nella lista di Patto Civico a sostegno di Maurizio Cianfrocca.

«Dieci anni di degrado e tutte le segnalazioni dei cittadini sono rimaste inevase così come le promesse fatte in ogni campagna elettorale da parte degli attuali amministratori. Strade a pezzi, mancanza di lampioni erbacce ovunque continua Ceci che rappresentano un rischio per gli automobilisti. I cittadini continuano a fare segnalazioni ma non servono. Restano inascoltate».

«Un problema - conclude- che è tangibile e evidente in tutta la periferia oltre che zone del centro. È ora di cambiare e il 3 e 4 ottobre i residenti hanno questa opportunità scegliendo la coalizione che sostiene Maurizio Cianfrocca».