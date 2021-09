La buona notizia è arrivata. Dopo dati altalenanti, dopo appelli alle famiglie e inviti molto stringenti ai ragazzi da parte del sindaco Mazzaroppi, con appelli accorati ma mai eccessivi alla responsabilità e al rispetto delle regole, Aquino ha raggiunto finalmente "quota zero".

E a darne notizia è stato proprio il primo cittadino attraverso la pagina social istituzionale attraverso la quale dialoga costantemente (e in modo capillare) con tutti i suoi concittadini. «Finalmente la nostra comunità, dopo qualche giorno di criticità, è di nuovo senza alcun contagio da Covid-19. Non ci sono positivi ma la soglia di attenzione deve rimanere altissima. Bene il governo Draghi per il vaccino obbligatorio e la terza dose - scrive Mazzaroppi- Andiamo avanti con fermezza e senza esitazioni. La salute e la vita prima di tutto!».

Poi sulla questione legata alla obbligatorietà o meno del green pass aggiunge: «Con il green pass non mi sento violato nella mia privacy, anzi mi sento sicuro e libero.

È l'ora del buon esempio conclude perché c'è tanto bisogno di altruismo e senso di comunità».