Maxi controlli antidroga da parte dell'Arma. In poche ore, una valanga di segnalazioni e sequestri da parte dei militari della Compagnia di Pontecorvo. Fermato e segnalato come assuntore un ventiquattrenne di Piedimonte trovato con 13,8 grammi di marijuana e 5,9 di hashish in un borsello. Invece, per un ventiseienne di Frosinone fermato a Ceprano i grammi di hashish erano 1,2. Stessa quantità (e stessa sostanza) sequestrata a un giovane di 27 anni di San Giorgio. I militari di Aquino, invece, hanno denunciato un uomo di 65 anni di Piedimonte uscito fuori strada con l'auto: l'uomo, che stava percorrendo la Casilina, all'arrivo dei militari allertati subito dopo l'incidente ha rifiutato gli accertamenti alcolemici ed è stato trasferito in ospedale. Per lui una denuncia per guida in stato d'ebbrezza e il ritiro della patente.