In una mezza giornata è caduta quasi la stessa quantità della pioggia di agosto. Ieri, la prima acqua dopo più di un mese. L'ufficio meteo del Comune di Frosinone ha contato, nella parte alta del capoluogo, 5,6 millimetri di pioggia. In tutto agosto ne sono caduti 7,6.

Questa estate da luglio fino a questo momento si sono registrati appena 22 millimetri. Una situazione di estrema siccità che si protrae dai mesi invernali la cui immagine più emblematica è quella del fiume Cosa in secca e ridotto a quasi un rigagnolo.

Quest'anno, solo gennaio presenta una piovosità oltre la media: 275,4 millimetri e 160,3 più del normale. Febbraio con 116,8 è a più 0,2. Da lì in poi il segno meno è nettamente prevalente. A marzo sono caduti 91,6 millimetri, cioè 39,6 in meno del solito. Ad aprile ne sono caduti 72,6, in questo caso in linea con le medie (-1,2). Maggio come marzo è stato particolarmente secco rispetto alle medie: 34,4 millimetri e meno 43.

Giugno, invece, registra una ripresa con 66,4 millimetri e dato superiore di 14,1 rispetto alle medie. Quindi a luglio 8,8 millimetri (-42,9), ad agosto 7,6 millimetri (-20,6). Quindi i 5,2 millimetri di settembre. Finora, da gennaio, sono caduti su Frosinone 678,8 millimetri di pioggia, con un dato che segna un -51,3.

Se non altro, stanno scendendo le massime: ieri a 27,9 gradi. Agosto ha raggiunto una punta di 37,6.