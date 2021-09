Leggero rialzo dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. I casi passano così da 16 a 24, ma rispetto a sabato scorso se ne contano 3 in meno. Cala il numero di tamponi e, conseguentemente, risale il tasso di positività. Mentre resta stabile, seppur in lieve decremento, l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, appena sopra i 31.



La giornata

Dei 24 nuovi positivi 7 sono di Frosinone, 2 di Veroli e poi 1 ciascuno di Alatri, Anagni, Arce, Cassino, Castelliri, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Paliano, Piedimomnte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, sant'Elia Fiumerapido, Sora e Villa santa Lucia.

Il dato settimanale si posiziona a 122 contagi a una media di 20,33 ogni 24 ore. Rispetto a sabato scorso si calcola una riduzione dei casi del 32,96%. C'è dunque la possibilità di archiviare la settimana a meno di 150 positivi, cosa che non succedeva più dal periodo 19-25 luglio (125). Settembre invece viaggia sui 95 casi a una media di 23,75.

Restando sempre a questo primo scorcio di mese Cassino ha avuto già 18 positivi, Frosinone 17, Anagni 6, Alatri, Sant'Elia Fiumerapido e Veroli 5.



I totali dell'Iss

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto superiore di sanità, la provincia di Frosinone, dall'inizio della pandemia, è tra le province dell'Italia centrale che hanno registrato il maggior numero di contagiati. L'Iss ne assegna 32.451 tra residenti e domiciliati alla Ciociaria. Nel Lazio sono 277.237 a Roma, 36.065 a Latina, 17.127 a Viterbo e 11.067 a Rieti. Allargando lo sguardo oltre regione, più casi del Frusinate si riscontrano solo a Perugia con 48.182. Inferiore al dato ciociaro quello delle province di Pisa con 32.001, Arezzo 25.034, Macerata 24.081, Chieti 20.657, L'Aquila 20.482, Teramo 19.657, Livorno 19.642, Pescara 19.550, Siena 15.084, Terni 13.064, Ascoli Piceno 12.315, Fermo 11.558, Campobasso 10.712, Grosseto 10.265 e Isernia 4.075. Tra le province confinanti con la Ciociaria Caserta è a 68.162.



Gli indicatori

Si rialza il tasso di positività, passato nelle ultime 24 ore dal 3,61% al 6,12%. Si tratta del secondo valore più alto della settimana dopo il 6,63% di mercoledì. Dall'inizio del mese il tasso di positività si è attestato al 5,49%.

L'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti si mantiene stabile. Rispetto al giorno precedente c'è una lieve contrazione da 31,66 a 31,03. Si registra quindi, uno dei valori più bassi degli ultimi tempi. Per avere un dato migliore bisogna retrocedere fino al 29,56 del 27 luglio, ultimo giorno sotto quota 30.

I tamponi

Il numero dei test eseguiti risulta assestato nelle ultime settimane. I 392 di ieri portano il totale settimanale a 2.502 non lontano dai 2.546 a sabato scorso e dai 2.601 di sabato 21 agosto.



I guariti

Sono 37 i negativizzati delle ultime ore. Il totale settimanale è di 230, in calo rispetto ai 271 registrati al 28 agosto. Sta di fatto che in settimana i guariti sono andati per quattro volte oltre i 30 così come era capitato nel periodo precedente. Da gennaio a ieri si contano 19.949 guariti.