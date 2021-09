Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Nettuno, all'altezza dell'uscita di via Santa Maria Goretti, nel territorio di Cisterna. Da quanto si apprende ad avere la peggio l'uomo in sella alla Honda 750, un 62 enne di Cisterna, che nell'impatto è stato sbalzato a terra; ferito anche il passeggero nella vettura, un uomo di 72anni. Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, un 74enne di Maenza, rimasto illeso. Non si conoscono al momento le dinamiche dell'incidente.

Sul posto è intervenuta un'auto-medica e un'ambulanza che hanno trasferito i due feriti presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il 72enne ha riportato lesioni non gravi, mentre il motociclista è giunto presso il nosocomio del capoluogo in codice rosso per dinamica, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro, per tutti i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale del Comando di corso della Repubblica. La strada è rimasta chiusa in ambo le direzioni fino alle 13.