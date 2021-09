Sono 6.157 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 6.735), a fronte di 331.350 tamponi giornalieri effettuati (ieri 296.394). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,9% (ieri 2,3%). Sono 56 le vittime registrate. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 569 (+13), con 53 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 settembre sulla situazione coronavirus in Italia.