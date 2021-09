Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale e assunzione di un agente di Polizia Locale a tempo indeterminato. Il Comune di Spigno, tra l'altro, deve assegnare la gestione dell'asilo Arcobaleno e potenziare il corpo dei vigili urbani. Per quanto riguarda la prima questione, il responsabile comunale ha istituito la commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto fissata per giovedì scorso. Si tratta del presidente di gara Salvatore Baris, dell'Ufficio tecnico, e dei componenti Antonietta Fornino (assistente sociale di santi Cosma e Damiano) e Mariarosaria Nardella (segretario verbalizzante).

L'indizione della gara è stata effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia telematica RdO sul Mercato elettronico Pubblica amministrazione. All'ufficio competente, attraverso Mepa, è giunta una sola richiesta di partecipazione alla gara di appalto, ragion per cui, se non ci saranno anomalie, si tratterà solo di assegnare il servizio per un periodo di trentatre mesi (2021-2024), prorogabile per due anni. Quindi l'asilo nido Arcobaleno avrà una sua gestione, che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, non appena saranno espletate tutte le procedure previste dall'iter. La seconda questione riguarda l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di polizia locale, categoria C.

L'assunzione dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da altri enti pubblici. L'amministrazione di Spigno Saturnia, a tal proposito, ha diffuso un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati in altri enti. E a proposito di graduatorie, proprio nei giorni scorsi, si è esaurita quella di Minturno, con sedici vigili urbani ritenuti idonei, di cui dodici "prelevati" dallo stesso Comune aurunco, mentre quattro sono stati chiamati da altri enti. Un'altra graduatoria sarà disponibile a giorni anche a Santi Cosma e Damiano, dove saranno assunti due agenti, di cui uno, interno.