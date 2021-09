Scarsa pulizia e rami di alberi a rischio di caduta nella scuola dell'infanzia di Chiusa Grande. Il consigliere comunale Paolo Castaldi lancia l'allarme, segnalando le condizioni dell'area a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. «L'edificio di Chiusa Grande che accoglie i piccoli della scuola dell'infanzia spiega Castaldi è nel totale abbandono: erba alta, rifiuti sparsi a terra e i rami di un albero a rischio di caduta, tanto che è stata sistemata una transenna con il cartello di divieto. Mi sembra assurdo che a pochi giorni dall'inizio delle lezioni l'area possa versare in un simile stato. Invito l'Amministrazione comunale ad attivarsi rapidamente, ripristinando le dovute condizioni di sicurezza e di pulizia, considerato l'imminente inizio delle lezioni. Inoltre voglio sottolineare aggiunge il consigliere che simili attenzioni verso determinati luoghi debbano essere riservate indipendentemente dalla presenza degli alunni e che la cura del verde debba essere svolta in ogni momento dell'anno. Sarò ripetitivo, ma reputo giusto sottolineare come uno stato di degrado e abbandono regni sul territorio. Erbacce e rifiuti sono visibili in centro e in periferia, il paese è abbandonato e la manutenzione ordinaria inesistente. Questa è forse la Ceprano che cambia?».

L'interrogativo finale di Castaldi è chiaramente polemico. I cambiamenti citati non sono sicuramente miglioramenti. Probabilmente le aree verdi che circondano le scuole non hanno rappresentato la priorità nel periodo di sospensione dell'attività didattica, ma questo ha generato situazioni di abbandono molto evidenti e su cui bisogna intervenire urgentemente in vista del suono della campanella.