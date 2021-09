Con una ordinanza urgente il sindaco Piero Sementilli affida in via temporanea alla ditta "Sangalli" il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto autorizzato. Il provvedimento si è reso necessario a causa del protrarsi dei tempi per l'espletamento della procedura di gara oltre i termini previsti. Ovviamente, si tratta di un servizio primario che non può essere sospeso. Da qui, la decisione di procedere all'affidamento per ulteriori 60 giorni di proroga, in modo che sia consentito l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento definitivo del servizio di igiene urbana alla ditta che risulterà vincitrice della gara. E questo senza che ci sia alcuna interruzione.

Sicuramente, i ritardi sono da addebitarsi anche all'emergenza sanitaria che ha determinato il blocco di alcune procedure. In ogni caso, il servizio continua ad essere garantito, mentre si procede con l'iter per l'affidamento alla ditta vincitrice della gara di appalto.

La raccolta dei rifiuti porta a porta consente la migliore gestione della differenziata, che prevede anche il conferimento dei rifiuti nella discarica autorizzata. Da tempo sono state introdotte nel settore svariate novità e il metodo porta a porta ha già preso piede in numerosi Comuni ciociari, offrendo un comodo servizio ai cittadini, garantendo la separazione dei rifiuti e di conseguenza il rispetto dell'ambiente.

A tale scopo, sono stati eliminati gli indecorosi cassonetti in cui un tempo veniva depositata l'immondizia. Sospendere un simile servizio è impensabile, un blocco causerebbe seri problemi igienico-sanitari e disservizi. L'ordinanza urgente è stata necessaria per assicurare la continuità della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Intanto, entro i prossimi sessanta giorni si seguiranno le procedure per la chiusura della nuova gara e l'affidamento definitivo alla ditta vincitrice dell'appalto.