24 nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 392 tamponi. I negativizzati sono 37. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi, come nei giorni scorsi. Questi i dati sull'andamento della pandemia diffusi dalla Asl di Frosinone.

La situazione nei Comuni

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 7 positivi in più. 2 a Veroli. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Anagni, Arce, Cassino, Castelliri, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Sora e Villa Santa Lucia.

Il confronto con ieri

Ieri 16 nuovi positivi in provincia. 5 di Anagni, 2 di Alatri,

Casino e Ferentino, 1 di Frosinone, Atina, Patrica, Roccasecca e Veroli. 54 negativizzati. Calano da 11 a 9 i ricoverati. Giù tutti gli indicatori e fermo a quota zero il dato sui decessi.