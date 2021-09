L'associazione "Agape" mostra il grande cuore dei volontari che si mettono al servizio dell'umanità che ha bisogno. Oggi alle 17 alla Casa della Carità di via Di Biasio l'associazione "Agape" presieduta da Silvia Parente getta un seme di speranza non solo per chi si trova in difficoltà, ma per tutto il territorio.

Il pomeriggio inizierà con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'abate di Montecassino Donato Ogliari, quindi proseguirà con il concerto dell'orchestra di organetti "La Scatola del Vento" diretta dal maestro Alessandro Parente, che regalerà agli ascoltatori note che partono dalla tradizione e guardano alla world music.

Lo spirito che anima l'iniziativa del sodalizio è chiaro sin dal suo nome: agape in greco antico indica il convito fraterno. E alla fraternità è ispirata l'attività dell'associazione che intende supportare l'enorme lavoro di suor Ermanna Beccacece presso la Casa della Carità.