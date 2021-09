Raccolta firme per esprimere la propria voce su un tema molto attuale che lascia ai cittadini la libertà di scelta. Con questo spirito è stato organizzato un banchetto nel cuore della città Volsca.

Oggi, sabato 4 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20, in piazza Santa Restituta a Sora sarà possibile firmare in favore del referendum in merito sull'eutanasia legale.

L'iniziativa sarà organizzata da Rifondazione Comunista, Possibile e PCI del territorio di Sora in supporto del referendum lanciato a livello nazionale dell'Associane Luca Coscioni, che autorizza la stessa iniziativa presente anche sul sito nazionale.

Gli organizzatori dell'appuntamento fanno sapere che: "le firme saranno autentificate dall'avvocato Pasquale Petrozzi, che da tempo si spende per questa nobile causa. Con questo comunicato, le organizzazioni promotori dell'iniziativa lo ringraziano per la disponibilità dimostrata – e concludono da PEC Possibile e PCISi invita la cittadinanza sensibile alla tematica di mobilitarsi per firmare, muniti di un valido documento di riconoscimento, in alternativa si può firmare anche nei prossimi giorni presso l'anagrafe del Comune di Sora".

Dunque oggi dalle 17.30 alle ore 20, in piazza Santa Restituta sarà possibile firmare in favore del referendum in merito sull'eutanasia legale.