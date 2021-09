Si è concluso il progetto "Agosto insieme" realizzato dall'associazione italiana Persone Down sezione di Frosinone. E per la sua conclusione l'organizzazione ha scelto di chiudere questo ciclo di appuntamento proprio nella città dove ha la sede provinciale: Pontecorvo. Infatti dopo aver visitato il museo del tabacco di Sant'Oliva nel corso dell'ultimo incontro si sono recati al santuario di San Giovanni in località Melfi.

«Attenzione e curiosità hanno sollevato nei ragazzi e operatori la storia dell'apparizione di San Giovanni al nostro Giovanni Mele e tutto ciò che la nostra tradizione tramanda – ha affermato il presidente dell'associazione italiana Persone Down sezione di Frosinone Cosmo Brunesi - Efficace è stata anche la testimonianza della collaboratrice parrocchiale Marisa Gaetani che ci ha raccontato la storia, dal primo edificio sacro al santuario esistente oggi. Grazie al rettore del santuario, don Lucio Fusco, a Marisa che ci hanno accolti e permesso di trascorrere questa giornata immersi nelle nostre care tradizioni e godere la bella terra di Melfi. Grazie a Elisa, Tommasina e Marisa Panacci di "Antichi Sapori tavola calda", per aver contribuito, in parte, al pranzo».Un appuntamento molto apprezzato rientrato nelle attività che l'associazione sta portando avanti su tutto il territorio.

E proprio per continuare a realizzare progetti dall'Aipd hanno chiesto il supporto di tutti in modo semplice e senza costi a carico delle famiglie. Infatti in fase di dichiarazione dei redditi basterà destinare il 5 per mille all'associazione. Il codice fiscale e le modalità sono riportate sulle pagine social dell'Aipd Frosinone.