Discendenti delle grondaie rotti, griglie divelte e cestini sradicati e gettati via: questo lo spettacolo che si è presentato avanti agli occhi di chi ieri si è recato nel parco e ai giardinetti della struttura dell'Unione Cinquecittà.

A denunciare il raid vandalico notturno che ha colpito la zona è stato il vice sindaco Leonardo Capuano.

«Ennesimi atti vandalici alla struttura dell'Unione Cinquecittà: è il nostro nuovo problema sociale - ha affermato - Non ho commenti da fare, perché sarebbero solo offese nei confronti di chi, nel 2021, ancora crede di potersi divertire rovinando i nostri luoghi ricreativi.

Sono ormai senza parole».

Non è la prima volta che episodi del genere vengono registrati nel parco, tra le zone più colpite da atti vandalici, insieme al belvedere della parte storica della città e al parco Cimabue. L'Ente dopo un primo sopralluogo con l'ingegnere comunale ha fatto una prima conta i danni dovrebbero essere sui 5.000 euro, e si sta attivando per risistemare la zona. Ora sono al vaglio tutte le immagini delle ultime ore delle telecamere dell'area per cercare di rintracciare gli autori che hanno provocato tutto ciò.

«Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza - ha aggiunto Capuano - lunedì saranno convocati, da parte della polizia municipale, i genitori dei ragazzi minorenni che l'altra sera hanno pensato bene di distruggere griglie, canaloni e pavimentazione della struttura.

Ovviamente le famiglie si metteranno a disposizione, attraverso risarcimenti monetari, per tutti i lavori da effettuare per il ripristino della struttura. Per ora non mi resta che dire vergogna. Spero possano sussistere elementi per punizioni esemplari per questi adolescenti ormai allo sbaraglio. Ad ogni modo chiederò ai carabinieri di intensificare i controlli».

Tanta la rabbia sui social per l'ennesimo atto di vandalismo in quel parco. C'è chi si lamenta per l'assidua presenza nelle ore serali dei giovani che «con i loro schiamazzi non fanno dormire a nessuno» e se vengono rimproverati «ti mandano a quel paese». Mentre c'è chi chiede al Comune di investire di più sulle telecamere per "coprire" ancora di più i punti strategici della città.