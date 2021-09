Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda serata di ieri in via Epitaffio, a poche centinaia di metri dallo svincolo della statale Appia, nella periferia di Latina.

Per circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta per i rilievi con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada Piscinara Destra.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, una Fiat Panda guidata da un ragazzo romeno ha tamponato con violenza una Renault Clio che la precedeva. A riportare le conseguenze peggiori il conducente della Panda, trasportato d'urgenza in ospedale. Soccorsi necessari anche per la giovane coppia che viaggiava a bordo della Clio, ma in condizioni meno gravi.