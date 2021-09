Esce fuori strada sulla Casilina, autista ferito solo lievemente. Tanto lo spavento, per fortuna nessuna conseguenza.

Ma una forte presa di posizione della "Notte degli Angeli": «Se in quel punto ci fosse stato un albero, ora avremmo un'altra vittima da piangere». Poi continuano: «Per ogni albero abbattuto sulla Casilina, come già avevamo detto, siamo pronti a piantarne 10. La presenza o meno di un albero a bordo strada fa la differenza: l'incidente avvenuto ieri in territorio di Roccasecca lo dimostra appieno» hanno quindi sottolineato.

Il conducente dell'auto residente a Piedimonte, infatti, ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuori strada, ma per fortuna (nonostante lo spavento) è rimasto quasi illeso. Sul posto nell'immediatezza il 118 e i carabinieri di Aquino e Pontecorvo che hanno rilevato l'incidente avvenuto all'ora di pranzo.