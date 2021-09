Al via le domande per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Il comune di Coreno Ausonio ha pubblicato l'apposito avviso con cui ha comunicato a tutti la possibilità di presentare la domanda per l'anno scolastico che è, ormai, ai nastri di partenza.

Nello specifico si potrà richiedere il contributo relativo al trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statale o paritarie della Regione Lazio.

Le domande, per coloro che vorranno presentarla, dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo del Comune di Coreno Ausonio entro e non oltre il prossimo 27 settembre. Due i requisiti richiesti: essere residenti nel comune di Coreno Ausonio e frequentare, nell'anno scolastico 2021/2022, gli istituti secondari di secondo grado statali e paritari o i percorsi triennali di Iefp.