16 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 442 tamponi eseguiti. I negativizzati superano quota 50: sono 54. 9 invece i ricoverati. Resta fermo a zero il dato sui decessi in provincia, secondo quanto rende noto la Asl di Frosinone nel quotidiano aggiornamento sull'andamento della pandemia.

La situazione nei Comuni

Dei 16 nuovi casi, 5 sono concentrati ad Anagni che registra un insolito picco. 2 ad Alatri, Cassino e Ferentino. Un solo nuovo positivo ad Atina, Frosinone, Patrica, Roccasecca e Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri 22 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Frosinone. In calo rispetto ai 33 del giorno prima. Dei 22 nuovi casi 8, equamente divisi, sono a Frosinone Già 9 a settembre) e Cassino (15 a settembre), quindi 3 a Pignataro Interamna, 2 a Ceccano e Ceprano, e 1

a Alatri, Isola del Liri, Patrica, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Vallerotonda e Veroli. Ieri 46 negativizzati

dopo i 17 di mercoledì. Ma martedì erano stati 51. Zero le vittime.