Sono iniziati da qualche giorno i lavori per l'ampliamento del cimitero cittadino. Un'opera che l'Amministrazione del sindaco Antonio Como ha ritenuto prioritaria, viste le tante richieste dei cittadini.

In questa fase di interventi saranno realizzati 208 nuovi loculi e alcune nicchie cinerarie in previsione degli spazi necessari ai defunti per i quali è prevista la cremazione, finora assenti. «I nuovi ambienti saranno ricavati all'interno della nuova ala del cimitero, sfruttando l'ampio parcheggio adiacente - ci ha spiegato l'assessore al Bilancio e Tributi Luciano Pisterzi - Serviranno anche per armonizzare gli ingressi nei blocchi dei cimiteri precedenti».

I lavori sono finanziati con 300.000 euro grazie a un mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, che però sarà agevolmente pagato grazie alla vendita dei nuovi loculi, già quasi tutti prenotati. E questo che non dovrebbe portare ad alcun aggravio di spese, quindi, sul bilancio comunale. Ma non finisce qui l'impegno dell'Amministrazione Como verso il luogo sacro.

Dopo aver provveduto nei mesi scorsi a un'accurata pulizia degli spazi interni, grazie anche all'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, adesso si attendono i finanziamenti per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'ala cimiteriale più vecchia.

«Stiamo interagendo con la Regione per ottenere i fondi necessari a sistemare i blocchi del vecchio cimitero oltre a ripristinare e mettere in sicurezza il muro di recinzione della parte alta - ha aggiunto l'assessore - Confidiamo di avere a breve novità positive. Intanto, ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi di accesso durante il periodo dei lavori».