Le scuole sul territorio comunale si preparano ad accogliere in presenza i propri studenti. E al loro fianco le istituzioni locali si mobilitano per sostenere tutte le fasce della popolazione, interessate dal tanto atteso rientro nella aule. In proposito, il Comune di Vallecorsa ha diramato un avviso pubblico per l'avvio del servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni con disabilità che frequentano le scuole di secondo grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di Iefp (Istituti di formazione professionale) per l'anno 2021-2022.

A tale scopo, l'avviso informa che è possibile presentare la domanda al Comune fino a venerdì 10 settembre. I moduli si possono ritirare presso l'ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Inoltre, si evidenzia che il servizio sarà garantito attraverso un rimborso economico alle famiglie, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali in materia. È possibile scaricare i moduli per la presentazione delle istanze sul sito del Comune di Vallecorsa, cliccando sulla colonna a destra nella pagina iniziale.

L'ente richiede che, oltre alla domanda, vengano allegati i seguenti documenti: una copia del verbale di accertamento dell'handicap secondo la legge 104/92 in corso di validità, insieme alla certificazione di diagnosi funzionale, nella quale venga indicata la necessità del trasporto, rilasciata dalla Asl competente, in questo caso quella di Frosinone. Sul sito comunale è anche disponibile l'auto-dichiarazione per le studentesse e gli studenti diversamente abili che frequentano le scuole del secondo ciclo. Le domande, come specificato in precedenza, dovranno essere presentate, entro e non oltre il prossimo 10 settembre, presso l'Ufficio protocollo del Comune, negli orari stabiliti.