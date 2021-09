Tra relax e rispetto delle norme anti Covid-19, i soci del centro anziani sono partiti alla volta di Montesilvano per un soggiorno marino. Sabato scorso, quarantadue partecipanti hanno raggiunto la meta adriatica accompagnati dal presidente Franco Cerquozzi e dal direttivo.

Così il sindaco Enzo Perciballi, l'assessore ai servizi sociali Anna Verrelli e tutta l'amministrazione comunale hanno voluto augurare buona permanenza ai villeggianti: "Vogliamo rivolgere l'augurio di una buona vacanza al gruppo del nostro Centro anziani che anche quest'anno hanno raggiunto le spiagge di Montesilvano per un periodo di meritato riposo. L'amministrazione comunale, tramite il Servizio sociale, è stata ben lieta di poter contribuire a garantire il benessere dei nostri concittadini più anziani, colonna portante del nostro tessuto sociale. Un ringraziamento particolare va al presidente Cerquozzi e a tutto il direttivo che fanno in modo che tutto proceda per il meglio e nel massimo comfort".

"Il Centro anziani alloggia a pensione completa presso il Grand Hotel Montesilvano - concludono Perciballi e Verrelli - una struttura a quattro stelle che affaccia sul mare ed è dotata anche di piscine e di tutti gli altri servizi, ma anche di bellissime terrazze e di un eccellente servizio di animazione. A tutti i nostri anziani rinnoviamo l'augurio di una buona permanenza all'insegna del divertimento e del relax".

Un momento di socialità importante offerto dai centri anziani agli associati FederCentri. Una vacanza alla portata di tutti, con tanti servizi in prossimità della struttura per qualche giorno di svago.