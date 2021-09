Duecentosessantamila euro da investire in pubblica illuminazione, da estendere subito in tutte le zone cittadine che ne sono ancora sprovviste o laddove sia carente. Il Comune di Ferentino è assegnatario del contributo eccezionale per l'anno 2021, avendo un popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti.

Di conseguenza l'amministrazione che fa capo al sindaco Antonio Pompeo è intenzionata a dar seguito a quanto già fatto nel 2020, utilizzando il contributo ministeriale per completare la pubblica illuminazione in varie zone della città.

L'importo dello studio di fattibilità redatto dall'Utc equivale a 130.000 euro. Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2021, pena la decadenza del finanziamento. Il responsabile del IV settore municipale ha preso atto delle risultanze delle offerte pervenute per l'affidamento dei lavori di realizzazione della pubblica illuminazione in zone varie del territorio, annualità 2021, e per l'effetto si procede all'affidamento dei lavori alla ditta GSM Group Srls con sede a Ferentino, avendo offerto un ribasso percentuale del 8,10% sull'importo a base di gara.

È una ghiotta opportunità per il Comune, che consente di poter intervenire in tutte quelle aree della città, là dove l'illuminazione pubblica è ancora mancante o insufficiente. A tutt'oggi anche in alcune strade del centro città l'illuminazione è scarsa e la sicurezza viene meno per i pedoni e gli automobilisti, tra esse si segnalano il centralissimo viale Alfonso Bartoli e il tratto Collepero-Porta Montana.

Una strada importante della città viale Bartoli, che al calar della sera è semibuia, finanche a ridosso delle strisce pedonali. Sarebbe il caso di sostituire completamente i lampioni su quella via centrale e di mandare finalmente in pensione i vecchi e obbrobriosi pali della luce, che deturpano l'immagine della città, oltre che troppo distanti l'uno dall'altro. L'augurio è che il Comune intervenga, immediatamente, per dare luce a sufficienza pure alle strade menzionate.