Sono 22 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Frosinone. In calo rispetto ai 33 del giorno prima. Così come in discesa, nelle ultime 24 ore, sono pure il tasso di positività, dal 6,63% al 5,61% e l'incidenza per 100.000 abitanti ogni sette giorni, passata da 37,32 a 35,64.

La giornata

Dei 22 nuovi casi 8, equamente divisi, sono a Frosinone Già 9 a settembre) e Cassino (15 a settembre), quindi 3 a Pignataro Interamna, 2 a Ceccano e Ceprano, e 1 a Alatri, Isola del Liri, Patrica, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Valletoronda e Veroli. In questa settimana si contano 82 casi, a 20,50 al giorno. Giovedì scorso erano stati 30 ed erano 120 in totale, a 30 di media.

Il calo intravisto nei giorni scorsi, comincia a farsi più evidente (-31%). Nelle ultime quattro settimane Frosinone è scesa da 33 a 21, a 14 e a 16, Cassino da 17 a 23, 34 e 28, Alatri da 17 a 10 e poi 13 e 10, Sora da 3 a 9 a 13 e a 10. Poi c'è il caso di Aquino passata da 16 a 14 e poi ridimensionatasi a 3 e a 1.

Gli indicatori

Scendono il tasso di positività e l'incidenza. Il primo tocca il 5,61% dopo il 6,63% del vecchio bollettino.

Giovedì scorso era a 7,79% su un numero simile di tamponi effettuati, poco sotto i 400. L'incidenza ogni 100.000 abitanti per sette giorni scende ulteriormente a 35,64 dopo il 37,32 di mercoledì, il 42,98 di martedì e il 45,07 di lunedì. Giovedì scorso l'incidenza era superiore di dieci punti (45,70). Peraltro il valore di ieri è il più basso dal 31,87 del 28 luglio quando i valori erano in una fase di crescita.

I guariti

Tornano sopra le quaranta unità i negativizzati del giorno. Ieri 46 dopo i 17 di mercoledì. Ma martedì erano stati 51. Finora in settimana sono 139 contro i 153 della scorsa settimana, sempre su quattro giorni.

I tamponi

Si mantengono sui 400 giornalieri i test effettuati. Ieri sono stati 392, mentre nei due giorni precedenti 497 e 488 per un totale settimanale di 1.668. La passata settimana si era chiusa a 3.001, in leggera risalita rispetto ai sette giorni precedenti.